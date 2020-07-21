Адвокат фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой подала иск из-за ее незаконного ареста

В разговоре с сайтом «МБХ медиа» юрист Ольга Карлова отметила, что незаконность содержания ее подзащитной в СИЗО была признана Верховным судом. Павликова попала в изолятор будучи несовершеннолетней, имея массу хронических заболеваний. Моральный вред, нанесенный ей, оценивается в 5 миллионов рублей.

Павликова – одна из десяти фигурантов, которые обвиняются в создании экстремистского общества. Максимальный срок, запрошенный обвинением – 7,5 лет колонии.