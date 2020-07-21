Министерство финансов предложило урезать расходы на государственную программу вооружений

По данным газеты РБК, это связано с падением доходов бюджета из-за коронавируса. Издание отмечает, что ежегодные траты по этой статье расходов засекречены, однако специалисты оценивают предполагаемый объем сокращений в более чем 200 миллиардов рублей.

Программа, принятая в 2018 году рассчитана на 10 лет. Она, в частности, предусматривает разработку зенитной системы С-500, межконтинентальных ракет «Сармат» и принятие на вооружение истребителей Су-57.