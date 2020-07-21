Российские дипломаты подтвердили похищение соотечественников с танкера в Гвинейском заливе

Пираты взяли в заложники 13 членов экипажа судна «Curacao Trader». Среди них семь россиян – об этом говорится на сайте министерства иностранных дел. Злоумышленники атаковали танкер в прошлую пятницу в нейтральных водах за 200 миль от побережья Бенина. Никаких требований они пока не выдвигали. В МИДе отмечают, что сейчас принимаются меры по установлению местонахождения похищенных граждан и их освобождению.
2020-07-21T01:06:44+03:00
2020-07-21T01:06:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:06, 21 июля 2020
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