Российские дипломаты подтвердили похищение соотечественников с танкера в Гвинейском заливе

Пираты взяли в заложники 13 членов экипажа судна «Curacao Trader». Среди них семь россиян – об этом говорится на сайте министерства иностранных дел. Злоумышленники атаковали танкер в прошлую пятницу в нейтральных водах за 200 миль от побережья Бенина. Никаких требований они пока не выдвигали. В МИДе отмечают, что сейчас принимаются меры по установлению местонахождения похищенных граждан и их освобождению.