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01:06, 21 июля 2020

Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Депутаты единогласно одобрили военную операцию, задачей которой станет защита национальной безопасности страны «от вооруженных преступных группировок и иностранных террористов» — передает телеканал «Аль-Джазира».
О готовности ввязаться в конфликт Каир говорил еще в прошлом месяце. Об этом его попросила Палата представителей Ливии – органа, подконтрольного мятежной Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Официальной причиной стал призыв о помощи в борьбе с «турецкой оккупацией». Ранее Анкара вмешалась в конфликт на стороне правительства, заседающего в Триполи и признанного ООН.



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