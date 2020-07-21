Парламент Египта разрешил президенту отправить войска в Ливию

Депутаты единогласно одобрили военную операцию, задачей которой станет защита национальной безопасности страны «от вооруженных преступных группировок и иностранных террористов» — передает телеканал «Аль-Джазира».

О готовности ввязаться в конфликт Каир говорил еще в прошлом месяце. Об этом его попросила Палата представителей Ливии – органа, подконтрольного мятежной Ливийской национальной армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Официальной причиной стал призыв о помощи в борьбе с «турецкой оккупацией». Ранее Анкара вмешалась в конфликт на стороне правительства, заседающего в Триполи и признанного ООН.