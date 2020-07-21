Парламент Египта одобрил возможную отправку войск для выполнения боевых задач за пределы страны

В заявлении говорится, что целью военных станет защита национальной безопасности «от вооруженных преступных группировок и иностранных террористов». Решение принято вскоре после того, как президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Каир может вмешаться в ливийский конфликт, пишет Al Jazeera. Как сообщает Reuters, незадолго до этого Ас-Сиси провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили необходимость добиться прекращения огня в Ливии и избежать эскалации ситуации.