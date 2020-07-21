Государства ЕС договорились о размере пакета помощи по восстановлению экономики стран, пострадавших от коронавируса

Государства Евросоюза с четвертой попытки наконец договорились о размере пакета помощи по восстановлению экономики стран, пострадавших от коронавируса. Прежний объём помощи, который предлагался Германией и Францией и по которому не удалось достичь согласия, составлял 500 миллиардов евро. Компромисса удалось достигнуть при обсуждении пакета в размере 390 миллиардов, сообщает «Немецкая волна» со ссылкой на европейских дипломатов.

Понедельник стал четвёртым днём саммита в Брюсселе, при том, что первоначально он был заявлен как «двухневный».