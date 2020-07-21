Госдума сегодня рассмотрит в третьем чтении законопроект о многодневном голосовании

Ранее три парламентские фракции отказались его поддержать.

Законопроект о трехдневном голосовании был принят во втором чтении депутатами «Единой России». В КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» его раскритиковали. По мнению депутатов из этих партий, голосование в три дня сильно затруднит контроль за прозрачностью выборов, в том числе работу наблюдателей от партий, а также увеличит возможности для фальсификаций. Кроме того, согласно поправкам, голосование можно организовать за пределами избирательного участка, например, на придомовой территории. Такая возможность была и во время голосования по поправкам в Конституцию, когда бюллетени собирали прямо во дворах жилых домов. Голосование было растянуто на 7 дней. Именно этот опыт спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и глава ЦИКа Элла Памфилова предложили затем использовать и на выборах.

К выборам, которые пройдет в единый день голосования 13 сентября, норма о многодневном голосовании применяться не будет.