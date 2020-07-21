Михаила Дегтярева представят сегодня жителям Хабаровского края в качестве главы региона

Указ о назначении депутата ЛДПР временно исполняющим обязанности губернатора подписал в понедельник президент Владимир Путин. Одновременно он отстранил от этой должности арестованного Сергея Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия». Сегодня же Госдума, как сообщил ее председатель Вячеслав Володин, досрочно прекратит депутатские полномочия Дегтярева.

Решение Кремля об этом назначении было предсказуемо, — считает Дмитрий Орешкин. Независимый политолог сказал «Эху Москвы», что власть считает компромиссом замену одного члена ЛДПР другим.

По мнению Дмитрия Орешкина, Кремль стремится к контролю за регионом, а не к уважению и симпатии избирателей.