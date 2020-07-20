Минфин на фоне кризиса в экономике предложил сократить финансирование госпрограммы вооружений на 5% в течение трех лет

Минфин на фоне кризиса в экономике, вызванного пандемией коронавируса, предложил сократить финансирование госпрограммы вооружений на 5% в течение трех лет. Это следует из опубликованной методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК. По подсчетам экспертов, Речь идет о снижении расходов примерно на 225 миллиардов рублей.