Минфин на фоне кризиса в экономике предложил сократить финансирование госпрограммы вооружений на 5% в течение трех лет

Минфин на фоне кризиса в экономике, вызванного пандемией коронавируса, предложил сократить финансирование госпрограммы вооружений на 5% в течение трех лет. Это следует из опубликованной методики распределения бюджетных ассигнований, с которой ознакомился РБК. По подсчетам экспертов, Речь идет о снижении расходов примерно на 225 миллиардов рублей.
2020-07-20T23:04:56+03:00
2020-07-20T23:04:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:04, 20 июля 2020
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