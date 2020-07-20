Защита фигурантки дела «Нового величия» Анны Павликовой подала иск к министерству юстиции

Она требует возмещения компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей за незаконный арест и содержание в СИЗО. Об этом сообщила интернет-изданию «МБХ медиа» адвокат Ольга Карлова. Она напомнила, что Павликова на момент заключения была несовершеннолетней, у нее была масса очень серьезных хронических заболеваний. А после СИЗО многие из них ухудшились. Незаконность заключения ее под стражу была признана Верховным судом, а впоследствии Мосгорсудом.

Анна Павликова одна из десяти фигурантов дела «Нового величия». В марте 2018 года суд арестовал на тот момент еще несовершеннолетнюю девушку и поместил ее в СИЗО, в котором она провела 153 дня. Позже Павликову и еще одну фигурантку дела — Марию Дубовик — перевели под домашний арест.