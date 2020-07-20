Сотни негативных комментариев начали появляться в инстаграме Михаила Дегтярева после его назначения врио губернатора Хабаровского края. Самый популярный из них — «Вы не нужны Хабаровскому краю» — набрал более тысячи лайков.

Указ о назначении депутата Госдумы от ЛДПР на пост главы региона подписал президент Владимир Путин. Одновременно он отстранил от этой должности арестованного Сергея Фургала.

Назначение члена ЛДПР врио губернатора Хабаровского края не удовлетворит людей. Такое мнение в эфире «Эха» высказал главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Кремль и Михаил Дегтярев должны будут объяснить хабаровчанам, почему место избранного ими губернатора занял назначенец, — считает журналист. По мнению Константина Ремчукова, молодое российское общество уже не готово принимать старую модель вертикали власти.