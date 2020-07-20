Предприниматель Елена Батурина подала иск к «Независимой газете»

Это следует из карточки дела на сайте арбитражного суда, сообщает агентство RNS. Иск был подан 16 июля. К производству он пока не принят. В чем суть иска, не уточняется.

За последние месяцы «Независимая газета» опубликовала несколько статей, в которых говорилось о вдове Юрия Лужкова. 15 июня вышла статья «Батурина и пустыри. Как супруга бывшего мэра приобретала элитные участки в центре Москвы», а 2 июня — «Народный промысел» Елены Батуриной. Как владелица «Интеко» разрушила проект художественного возрождения России».