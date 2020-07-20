Reuters сообщает о возможном списании кредита Сбербанку на 150 миллиардов рублей

Источники агентства утверждают, что этот вопрос обсуждают Министерство финансов и Центробанк. Речь идет о части субординированного кредита на 500 миллиардов рублей, полученного во время финансового кризиса 2008 года. В 2010-м банк вернул 200 миллиардов, но в кризисный 2014-й снова их взял, продлив кредит на 50 лет. Теперь же он может быть «улучшен» для увеличения капитала Сбербанка или списан. По словам собеседников агентства, Минфин уже согласился с таким предложением. В Сбербанке также подтвердили, что в условиях волатильности, вызванной пандемией коронавируса, 150 миллиардов могут быть списаны.

