Среднеуральского схиигумена Сергия снова оштрафовали

На этот раз суд вынес решение по административному делу о возбуждении ненависти и вражды. Заседание в Верхнепышминском городском суде продолжалось почти 4 часа.

Схигумен Сергий ожидаемо в суде сегодня не появился, его интересы, как и 7 июля, представляла адвокат Светлана Герасимова. Также в суде сегодня выступали эксперты. Они достаточно подробно объяснили выявленные в проповедях нарушения. Защита схимонаха в качестве уточнения несколько раз просила привести точные цитаты: какие именно формулировки являлись унижающими достоинство по национальному признаку. В решении, которое огласил судья Сергей Антилогов, сказано, что Романов Николай Васильевич признан виновным в совершении административного правонарушения по статье о возбуждении ненависти либо вражды. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 18.000 рублей.

Постановление Верхнепышминского городского суда в отношении схиигумена Сергия в силу не вступило и может быть обжаловано в 10-тидневный срок.