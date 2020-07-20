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22:04, 20 июля 2020

В СК утверждают, что экс-губернатор Хабароского края Фургал в середине нулевых оказывал влияние на следствие

В Следственном комитете утверждают, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в середине нулевых оказывал влияние на следствие. Таким образом ему якобы удалось избежать ответственности за убийство предпринимателя, в котором он обвиняется сейчас.

После убийства бизнесмена Евгения Зори в 2004 на тот момент крупный предприниматель и депутат Сергей Фургал и его деловой партнер Николай Мистрюков стали подозреваемыми по этому делу. Против них собрали свидетельские показания и другие доказательства причастности к преступлению. Но вскоре их отпустили, а уголовное преследование прекратили – доказательств оказалось недостаточно. Почему — рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Как утверждают в СК, известно, что на людей, которые могли дать показание против Фургала, в 2004 году оказывалось давление. При составлении протокола допроса одного из фигурантов в написании фамилии Фургала по странной случайности была допущена ошибка, в официальные базы учета данные об уголовном преследовании Фургала и Мистрюкова не были внесены. По данным газеты РБК, именно Мистрюков дал показание на Фургала, после чего его задержали, обвинив в покушениях и убийстве предпринимателей. Теперь уже экс-губернатор Хабаровского края вину не признает.

Сергей Фургал был избран от ЛДПР губернатором в 2018 году, обойдя кандидата от «Единой России». После его ареста в Хабаровске начались масштабные протесты, акции в его поддержку продолжаются более недели.

Между тем, сегодня президент Владимир Путин отстранил его от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности губернатора назначен депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев.

В инстаграме Михаила Дегтярева, после его назначения начали появляться сотни критических комментариев. Самым популярным стал «Вы не нужны Хабаровскому краю». Этот комментарий набрал более тысячи лайков.  



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