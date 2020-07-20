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22:03, 20 июля 2020

США ввели новые персональные санкции против Рамзана Кадырова, обвинив его в нарушении прав человека

США ввели новые санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова — за грубое нарушение прав человека, включая пытки. Кадырову теперь запрещен въезд на территорию Штатов.

О новых санкциях против главы Чечни Рамзана Кадырова объявил Госсекретарь США Майк Помпео. Он заявил, что обеспокоен тем, что Кадыров, лидер Чечни и близкий союзник российского президента Владимира Путина, использовал пандемию коронавируса в качестве предлога для новых нарушений прав человека в отношении жителей региона.

Помпео в своем заявлении сослался на данные доклада миссии ОБСЕ, которая установила в 2018 году факты «преследования, произвольных или незаконных арестов или задержаний, пыток, насильственных исчезновений и внесудебных казней в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, представителей независимых СМИ и других граждан, которые перешли дорогу Кадырову.

Госдепартамент США располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека, совершенные в последние десять лет, включая пытки и внесудебные казни «, — заявил Помпео. Санкции Госдепа распространяются также на жену Кадырова Медни и дочерей Айшат и Хадижат Кадыровых. Ранее в отношении Кадырова США уже вводили санкции, в частности, это было сделано в 2017 году в рамках Закона Магнитского, когда Минфин ввел визовые ограничения в отношении главы Чечни и заморозил его активы на территории США.

Рамзан Кадыров ответил на санкции США фотографией в своем телеграм-канале, на которой он предстал вооруженным двумя пулемётами и подписью: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова признала, что ответить на зеркально на эти санкции будет сложно, но выразила уверенность, что в Москве что-нибудь придумают.



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