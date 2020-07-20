В Амурской области задержаны строители, бунтовавшие из-за зарплат

Их обвиняют в участии в массовых беспорядках. Двое из них отправлены в СИЗО, остальным мера пресечения будет избрана в ближайшие дни, сообщает областной Следственный комитет. Бунт устроили 13 июля несколько десятков строителей Амурского газоперерабатывающего завода, большинство из которых — граждане Узбекистана. По их словам, им не заплатили за работу. По версии следствия, во время акции протестующие разгромили офисные помещения подрядчика, а также несколько магазинов и салонов сотовой связи. При этом в СК не выявил фактов несвоевременной выплаты заработной платы работникам.