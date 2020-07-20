Тверской суд Москвы арестовал на 14 суток трансгендерную активистку Полину Симоненко, задержанную на одиночных пикетах против законопроектов сенатора Елены Мизулиной. Ее признали виновной в повторном нарушении правил проведения акции, передает интернет-издание «МБХ медиа». Адвокат Константин Бойков отметил, что Симоненко отправят в мужской спецприемник.