Суд в Верхней Пышме Свердловской области вновь оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия (Романова). Он должен выплатить 18 тысяч рублей по административной статье о возбуждении ненависти. Поводом стала его проповедь с призывами «к выселению неопределенного круга лиц, предлагающих соблюдать режим самоизоляции в период распространения COVID-19». Сам Сергий на заседание не явился. В начале июля суд оштрафовал клирика на 90 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе.

После высказываний Сергия его временно отстранили от проведения служб, после чего он захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь. В начале июля церковный суд лишил его священного сана.