США вводят санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова

Вашингтон считает его причастным к нарушениям прав человека. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео. По его словам, Госдепартамент располагает обширной достоверной информацией о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные грубые нарушения в этой сфере, имевшие место более десяти лет назад, включая пытки и внесудебные казни. Помпео отметил, что ограничения также распространяются на супругу Кадырова и его дочерей. США намерены призывать и другие страны к принятию аналогичных мер.

Россия не оставит подобный шаг без ответа, — сказал «Эху» глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. «Я не понимаю оснований для такого рода решений. Я считаю это попыткой вмешательства в наши внутренние дела. И, разумеется, я убежден в том, что такого рода решения обязательно должны встречать жесткую реакцию российской стороны. Я уверен, что она последует», — сказал он.

Ранее глава Чечни уже был включен в санкционный список американского министерства финансов.