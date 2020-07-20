Российский МИД подтвердил похищение семи россиян с танкера в Гвинейском заливе

Пираты пока не выдвигали требований. По информации посольств России в Абудже и Котону, 8 вооруженных человек напали на танкер Curacao Trader 17 июля в 210 морских милях от побережья Бенина. Они взяли в заложники 13 человек из 19 членов экипажа. Оператором судна является греческая компания Alison Management Corp, порт приписки – либерийский город Монровия. 19 июля танкер прибыл на якорную стоянку недалеко от порта Котону в Бенине. В сообщении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с компетентными нигерийскими и бенинскими структурами, а также представителями компании-судовладельца. Принимаются все возможные меры по установлению местонахождения похищенных российских граждан и их освобождению.

