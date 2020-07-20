«Золотой мяч», присуждаемый лучшему футболисту мира, по версии France Football, в этом году вручаться не будет

«Золотой мяч», присуждаемый лучшему футболисту мира, по версии журнала France Football, в этом году вручаться не будет. Такое решение принято впервые в истории этой награды, сообщает издание. В заявлении журнал сослался на то, что пандемия коронавируса приостановила футбольный сезон почти во всем мире и поставила игроков в неравное положение.

Футбольные турниры остановили в марте из-за эпидемии. Некоторые страны возобновили национальные чемпионаты, другие, например, Франция и Бельгия, отказались возобновлять сезон.