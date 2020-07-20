«Роскосмос» отчитался об устранении неисправности, возникшей при установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе космодрома Байконур. Электродвигатель, в котором она обнаружена, заменили в кратчайшие сроки. «Все работы идут согласно графику», — заверили в госкорпорации.

Неполадки выявили этим утром, когда ракету с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» доставили на стартовый комплекс.

Старт намечен на 23 июля. «Прогресс» доставит на Международную космическую станцию топливо и более 1,5 тысяч кг грузов.