В ООН предупреждают об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах в связи с пандемией коронавируса. Ситуация с COVID-19 повлияла на обострение уже существовавших там факторов голода. Об этом говорится в новом докладе продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной продовольственной программы ООН. В список попали государства из самых разных регионов Азии, Центральной Америки, Ближнего Востока и Африки. В их числе Афганистан, Эфиопия, Гаити, Сомали, Йемен и Зимбабве.

Пытаясь противостоять данным тенденциям, ООН сегодня вновь объявила об увеличении требуемой помощи до 428,5 миллиона долларов в рамках Глобального плана гуманитарного реагирования на пандемию COVID-19.

