В Перми задержали девять активистов, которые вышли к заксобранию региона в знак солидарности с Хабаровским краем

В Перми задержали девять активистов, которые вышли к зданию заксобрания региона в знак солидарности с протестующими в Хабаровском крае. Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» координатор местного штаба Алексея Навального Сергей Ухов. По его словам, никто никакие плакаты не доставал и кричалки не кричал. Полицейские в качестве предлога для задержания называли нарушение режима «самоизоляции» из-за того, что у некоторых активистов не было перчаток и масок, либо объявляли, что якобы на человека есть ориентировка.