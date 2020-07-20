В Перми задержали девять активистов, которые вышли к заксобранию региона в знак солидарности с Хабаровским краем

В Перми задержали девять активистов, которые вышли к зданию заксобрания региона в знак солидарности с протестующими в Хабаровском крае. Об этом сообщил интернет-изданию «МБХ медиа» координатор местного штаба Алексея Навального Сергей Ухов. По его словам, никто никакие плакаты не доставал и кричалки не кричал. Полицейские в качестве предлога для задержания называли нарушение режима «самоизоляции» из-за того, что у некоторых активистов не было перчаток и масок, либо объявляли, что якобы на человека есть ориентировка.
2020-07-20T20:32:13+03:00
2020-07-20T20:32:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 20 июля 2020
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