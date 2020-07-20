Рамзан Кадыров отреагировал на новые санкции США

Глава Чечни разместил пост в своем Telegram-канале. «Вы решились пойти на откровенно мерзкие методы и внести разлад внутри моей семьи. Может быть, вы думали, что у вас это получится, но просчитались. Чеченский институт семьи крепче ваших санкций! И даже если у Медни Мусаевны или моих дочерей были бы какие-либо интересы в США или Европе, они бросили бы их. Не ради ваших грязных политических игр, не по моей просьбе, а ради государства, народа и семьи», — написал он.

Введение санкций против чеченского лидера ранее уже прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова. Она написала она в Facebook, что будет сложно ответить зеркально, но в Москве что-нибудь придумают.

О внесении чеченского лидера в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну, сегодня объявил госсекретарь США Майк Помпео. Он объяснил это причастностью главы российского региона к нарушениям прав человека в республике. Помимо самого Кадырова санкции вводятся против его семьи.