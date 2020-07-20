СК объяснил уход Фургала от уголовного преследования в начале 2000-х его влиянием на высокопоставленных милиционеров

Следственный комитет объяснил уход теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала от уголовного преследования в начале двухтысячных его влиянием на высокопоставленных милиционеров. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По словам Светланы Петренко, сведения об уголовном преследовании Фургала и его партнера не были внесены в официальные базы учета.

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004 — 2005 годах. Своей вины он не признает. Сегодня президент освободил его от должности с формулировкой «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев.