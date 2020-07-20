Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская вывезла детей из страны. Эту информацию она сама подтвердила сайту Tut.by. Это сделано, поскольку детей угрожали забрать, если она не откажется от участия в предвыборной борьбе, пояснила в интервью видеоблогу My Russian Rights главный редактор издания «Хартия'97» Наталья Радина. Она уточнила, что четырехлетняя дочь и десятилетний сын Тихановской находятся вместе со своей бабушкой в одной из стран Евросоюза.



Светлана Тихановская решила участвовать в выборах после того, как ЦИК отказался зарегистрировать инициативную группу ее мужа, известного в Белоруссии блогера Сергея Тихановского.