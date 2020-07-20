Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала запрет изымать домашних животных за долги

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о запрете изымать домашних животных за долги. При этом она попросила доработать ее до внесения в Госдуму, то есть указать, какие именно питомцы будут относиться к категории домашних и не подлежать изъятию. Инициатор изменения глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пояснил РИА «Новости», что сейчас закон запрещает изымать сельскохозяйственных животных — племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птиц и пчел.