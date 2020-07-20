Уголовное дело о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова рассмотрит Пресненский суд Москвы

Уголовное дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова рассмотрит Пресненский суд Москвы. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение и передаст туда материалы, сообщила пресс-служба надзорного ведомства. Дата начала слушаний пока не называется. По словам адвоката потерпевших Александра Добровинского, суд, скорее всего, состоится в первой декаде августа. Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом.