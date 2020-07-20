Особый порядок рассмотрения дел по тяжким преступлениям отменен

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении соответствующих поправок в Уголовно-процессуальный кодекс. Ранее с таким предложением выступал Верховный суд. Он указывал на то, что такие преступления обычно имеют большой общественный резонанс и затрагивают интересы большого числа потерпевших.

При применении особого порядка обвиняемый полностью соглашается с предъявленным ему обвинением и дело рассматривается без судебного разбирательства. В этом случае судья не может назначить наказание более чем в две трети от предполагаемого по предъявленной статье. Вместе с тем осужденный лишается права на обжалование приговора. Теперь в таком порядке смогут рассматриваться только дела небольшой и средней тяжести.