Адвокат Александра Шестуна сообщил, что судебный процесс закрыли для прессы

Судья Подольского городского суда Татьяна Юферова несколько заседаний назад запретила появляться на процессе журналистам и слушателям якобы из-за сложной эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусом, рассказал ТАСС адвокат бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Олег Белов. По его словам, сегодня судья запретила вести даже текстовую трансляцию заседания. Защитник отметил, что это решение было принято судом из-за того, что свидетельнице по делу не понравилось, как ее слова приводят СМИ. Адвокат подчеркнул, что судебный процесс теперь окончательно закрыт для прессы при том, что в деле Шестуна нет гостайны. Его обвиняют в мошенничестве, отмывании денег, взятках и незаконном предпринимательстве. В прошлом году суд Красногорска удовлетворил заявление Генпрокуратуры о конфискации активов, которые, по версии следствия, принадлежали Александру Шестуну, его семьи и доверенным лицам, на 10 миллиардов рублей.

Александр Шестун в СИЗО неоднократно объявлял голодовку.