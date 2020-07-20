Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией. Такое решение он объяснил иском на 88 миллионов рублей от пищевого комбината «Московский школьник», который связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. По словам политика, сумма огромная и он не видит смысла ее собирать. У фонда уже и так ничего нет. Все отняли на предыдущих обысках, посетовал Навальный на своем сайте. Вместе с тем, он анонсировал создание новой организации.

Закрытие Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией – это чисто технический момент, главное, что деятельность политика продолжится. Такое мнение в эфире «Эха» высказал журналист Юрий Сапрыкин. Он также предположил, что запасные организации на замену ФБК командой Навального уже подготовлены.