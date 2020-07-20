США вводят персональные санкции против Рамзана Кадырова и его семьи из-за грубых нарушений прав человека в республике

США вводят персональные санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи из-за грубых нарушений прав человека в республике. Им запрещен въезд в США. В российском МИДе пообещали придумать ответные меры.

Рамзан Кадыров с двумя автоматами в руках и широкой улыбкой на лице стоит посреди помещения, заполненного полками с оружием – такой фотографией глава Чечни ответил в своем Telegram-канале на заявление главы Госдепартамента США Майка Помпео о введении санкций. Кадыров подписал снимок словами: «Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!». В Вашингтоне считают, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства. В заявлении главы госдепартамента подчеркивается, что в его отношении уже ранее вводились экономические санкции. Докладчик запущенного два года назад Московского механизма ОБСЕ расследовал случаи насилия в отношении представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, сотрудников независимых СМИ и других граждан, выражавших несогласие с Кадыровым, и выяснил, что в Чечне имели место гонения, необоснованные и незаконные аресты или задержания, похищения и внесудебные расправы. Представитель российского МИД Мария Захарова в ответ на решение Госдепа США заявила, что «будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем».

Власти Чечни уже давно обвиняют в нарушении прав человека, в частности сообщалось о притеснениях гомосексуалов. В конце прошлого года ЕСПЧ коммуницировал коллективную жалобу на внесудебные казни в репсублике.