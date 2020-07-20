Создатель образа олимпийского мишки художник Виктор Чижиков скончался на 85-м году жизни. О кончине одного из самых знаменитых художников отечественной детской книги сообщает издательство «АСТ Дети».

В разные годы Чижиков работал в изданиях «Крокодил», «Веселые картинки», «Мурзилка», «Вокруг света», «Вечерняя Москва», «Пионерская правда», «Юный натуралист», «Молодая гвардия», «Огонек» и других.

Наибольшую известность он получил, как автор символа Олимпиады 1980 года.

Чижиков одним из первых отечественных художников был награжден престижным дипломом имени Ганса-Христиана Андерсена за книгу «Доктор Айболит».