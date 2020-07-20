Фракция ЛДПР будет рекомендовать назначить Бориса Пайкина на пост главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Ранее эту должность возглавлял Михаил Дегтярев, которого сегодня президент назначил врио губернатора Хабаровского края. Как сообщил ТАСС замруководителя фракции Ярослав Нилов, вопрос о главе комитета завтра будет рассматриваться на пленарном заседании Госдумы.
Фракция ЛДПР будет рекомендовать назначить Бориса Пайкина на пост главы комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму
Фракция ЛДПР будет рекомендовать назначить Бориса Пайкина на пост главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Ранее эту должность возглавлял Михаил Дегтярев, которого сегодня президент назначил врио губернатора Хабаровского края. Как сообщил ТАСС замруководителя фракции Ярослав Нилов, вопрос о главе комитета завтра будет рассматриваться на пленарном заседании Госдумы.