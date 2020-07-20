США ввели санкции в отношении Рамзана Кадырова

США ввели санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова. Госдеп обвиняет его в грубых нарушениях прав человека в Республике. В заявлении ведомства подчеркивается, что этому есть доказательства. Уточняется, что речь идет о событиях более чем десяти летней давности, включая пытки и внесудебные казни. В «черный список» попали также жена главы Чечни и его дочери. Ограничения предполагают запрет на въезда в США. В конце 2017 года американский Минфин уже вводил санкции в отношении Рамзана Кадырова в рамках «акта Магнитского».