Вручение «Золотого мяча» в этом году не состоится впервые в истории награды – премию вручают лучшему футболисту Европы. Это связано с пандемией коронавируса. В марте были прерваны сезоны во всех европейских лигах, кроме Белоруссии. Некоторые страны решили не доигрывать чемпионаты.