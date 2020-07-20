Вручение «Золотого мяча» в этом году не состоится впервые в истории награды – премию вручают лучшему футболисту Европы. Это связано с пандемией коронавируса. В марте были прерваны сезоны во всех европейских лигах, кроме Белоруссии. Некоторые страны решили не доигрывать чемпионаты.
2020-07-20T18:30:54+03:00
2020-07-20T18:30:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 20 июля 2020
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