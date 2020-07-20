Матч заключительного тура Чемпионата страны по футболу между «Крыльями Советов» и «Сочи» не состоится. Сочинская команда продолжает отбывать карантин по коронавирусу.

«Крылья Советов» в своём «твиттере» сообщили, что матч 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» не состоится. Вспышка коронавируса в сочинской команде была выявлена еще 16 июля. За несколько часов до матча против Тамбова. Причем информация о положительных тестах на COVID-19 9 человек появилась уже после того, как команда прилетела на игру. В итоге матч отменили. ФК «Сочи» было засчитано техническое поражение.

Накануне генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко заявил, что футболисты «Сочи» переносят инфекцию бессимптомно и выразил надежду, что матч с «Крыльями Советов» состоится. Однако сегодня клуб сообщил, что эпидемиологическая ситуация не позволит команде провести матч в Самаре.

С турнирной точки зрения, еще один технарь значения не имеет. «Сочи» уже гарантировали себе сохранение места в Премьер-Лиге. А вот «Крылья Советов», даже получив три очка, останутся на предпоследней строчке.

И вынуждены будут ждать, какое решение примет ФК «Химки». Команда из Подмосковья заняла второе место в ФНЛ. Но имеет финансовые проблемы. И пока не приняла решения, сыграет ли в Премьер Лиге в новом сезоне.

Заключительные матчи футбольного чемпионата страны пройдут 22 июля.