Российская элита, по утверждениям агентства «Блумберг», получила доступ к вакцине от коронавируса уже в апреле

Это якобы произошло в ходе специальной закрытой программы.

Речь идет о вакцине, разработанной институтом эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, пишет американское информагентство со ссылкой на попросивших об анонимности участниках программы. Это, как утверждается, топ-менеджеры российских компаний и высокопоставленные чиновники.

В программе по вакцинированию элиты от коронавируса, уверяет один из источников, были задействованы сотни людей. В том числе, по сведениям агентства, вакцину получили руководители алюминиевой компании «Русал», а в химическом холдинге «Фосагро» якобы еще думают над предложением. Тем не менее, возможное вакцинирование в обеих компаниях комментировать отказались.

Из тех бизнесменов, кто согласился – их имена, правда, не называются – часть сообщила, что не заметила никаких побочных эффектов, другие же пожаловались на повышенную температуру и боль в мышцах. При этом утверждается, что предприниматели и чиновники знали о том, что вакцинирование от коронавируса несет в себе определенные риски.

К слову, на прошлой неделе о получении такой вакцины интернет-изданию РБК рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Но выступил ли он как доброволец в рамках официальных испытаний или же принял участие в закрытой программе, неизвестно.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, тем временем, уверяет, что ему неизвестно о добровольцах из числа высокопоставленных чиновников, которые бы участвовали в программе вакцинирования от COVID-19. Ранее коронавирусом переболели премьер-министр Михаил Мишустин и еще три члена правительства, а также сам Песков.