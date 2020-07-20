ВШЭ намерена дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке

Высшая школа экономики намерена дать правовую оценку высказываниям своего сотрудника Гасана Гусейнова о теракте на Дубровке в 2002 году, — сказал «Эху» директор по связям с общественностью университета Андрей Лавров. «Высшая школа экономики считает неприемлемым использование каких-либо исторических событий в попытках оправдания причин террористических актов. Не имеет значение где, в какой стране, при каких обстоятельствах эти события произошли. Такие вещи как терроризм, геноцид, холокост, массовые убийства нельзя оправдать ничем. Это международный общественный консенсус, он сложился после Нюрнбергского трибунала. Мы понимаем, что террор должен встречать только одну реакцию — общественный остракизм и неприятие. В публичном пространстве позитивное объяснение террора делают сам террор более приемлемым для общественного восприятия. Это является недопустимым» – подчеркнул он.

Профессор Гусейнов комментировал один из постов в Фейсбуке. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» он отметил, что лишь пытался объяснить причины захвата, а не оправдывал теракт. «Мои слова вырваны из контекста, просто полностью оболгали, они приписали то, чего я не говорил. Если они считают, что объяснение терроризма — это оправдание терроризма, так это полный идиотизм. Поэтому я даже не хочу ничего комментировать», — сказал профессор.

Ранее журналист Анна Новинская написала в Фейсбуке о своей беседе со Сьюзен Зонтаг, в которой писательница назвала захват заложников на дубровке национально-освободительной борьбой чеченского народа. Комментарий Гусейнова, который согласился с Зонтаг, некоторые пользователи восприняли как оправдание терроризма. Публикация, под которой развернулась дискуссия, была удалена.