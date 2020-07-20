Британские СМИ: Российское вмешательство могло повлиять на исход референдумов по Брекзиту и независимости Шотландии

Российское вмешательство, возможно, повлияло на исход референдумов по Брекзиту и независимости Шотландии, — сообщают британские СМИ.

Такой вывод делают авторы доклада об угрозах, которые Кремль представляет для демократии в Великобритании, пишет The Sunday Times. — «Как ожидается, документ, составленный Комитетом по разведке и безопасности, вызовет обеспокоенность по поводу вмешательства Москвы в некоторые аспекты шотландской политики, включая давно идущую кампанию за независимость», — отмечается в публикации. Это происходит «спустя несколько дней после того, как министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что есть высокая вероятность того, что российские «игроки» вмешались во всеобщие выборы в декабре» (цитата по сайту Инопресса).

Британские газеты пишут, что в ходе парламентских выборов в прошлом году Россия через международные онлайн-издания активно муссировала просочившиеся в прессу детали торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном, на которых правительство тори якобы отказалось от принятых в ЕС санитарных норм на некоторые продукты питания, импортируемые из США. Тем самым, пишет Daily Mail, Москва пыталась предоставить лишний козырь избирательной кампании лейбористов во главе с Джереми Корбиным.

Доклад парламентского Комитета был завершен боле года назад, и ему предшествовало 18-месячное расследование. Ожидается, что документ, который будет полностью обнародован на этой неделе, вероятно, уже во вторник, также поднимет вопрос о политических пожертвованиях богатых россиян, пытающихся таким образом влиять на британских политиков. Сообщается, что один из членов Комитета получал пожертвования от компании, совладельцем которой является российский бизнесмен Александр Темерко, пишет The Sunday Times. – Фирма также стоит за планами прокладки электрокабеля под Ла-Маншем, проектом стоимостью более миллиарда фунтов стерлингов. Темерко, по сведениям издания, называет себя «другом» премьера Бориса Джонсона, а британские консерваторы уже получили от россиянина пожертвований на 1.3 млн фунтов.

Лидер британских сторонников за выход из ЕС Аарон Бэнкс, как сообщает Daily Mail, характеризует намерение опубликовать упомянутый доклад как попытку саботировать Брекзит.

Газета пишет, что Бэнкс намерен обратиться в суд с требованием отложить обнародование доклада парламентского комитета.