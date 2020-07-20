СМИ Германии: Бывший глава мюнхенского сервиса Wirecard Марсалек находится в окрестностях Москвы под наблюдением ГРУ

Бывший глава мюнхенского финансового онлайн-сервиса Wirecard Ян Марсалек находится в окрестностях Москвы под наблюдением ГРУ, сообщают немецкие СМИ.

Ранее журнал Spiegel выдвинул тезис, что бывший менеджер сотрудничал с российскими спецслужбами. Газета Handelsblatt ссылается на предпринимательские, юридические и дипломатические круги, утверждая, что Марсалек пребывает на участке недалеко от Москвы и находится в руках ГРУ. Накануне мошенник перевел значительные суммы в форме биткойна из Дубая в Россию.

По информации платформы «Bellingcat», после освобождения от служебных обязанностей в середине июня Марсалек прилетел в Минск через Таллин. Handelsblatt пишет, что из-за конфликта между Россией и Белоруссией для ГРУ было рискованно оставлять его в соседней стране. Поэтому он был переправлен в Москву.

Далее издание сообщает, что бывший глава концерна в последние десять лет был в России более 60 раз. Документация о его пребывании занимает около 600 страниц. При этом Марсалек использовал шесть различных паспортов. Ранее высказывалось предположение, что менеджер находится в Азии. Он руководил операционными сделками концерна в азиатских странах.

Оппозиция в бундестаге критикует правительство ФРГ из-за возможного лоббирования концерна в Китае. Ставится вопрос об ответственности министра финансов за упущения контрольных органов. Сегодня в бундестаге будет принято решение о возможном чрезвычайном заседании финансового комитета.

В готовом отчете Wirecard была обнаружена недостача около двух миллиардов евро. После этого предприятие заявило о банкротстве, было начато уголовное дело.