Z Архив новостей новости
5 11 6 4546
18:14, 20 июля 2020

Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией. Политик объяснил это огромными выплатами по судебным искам. В частности, суд обязал ФБК, Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей компенсации по иску компании «Московский школьник», предположительно связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В компании сочли недостоверными сведения о массовом отравлении детей в московских школах и детских садах в декабре 2018 года. Этому было посвящено одно из расследований Фонда борьбы с коррупцией. Суд встал на сторону компании, — добавил Навальный.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил «Интерфаксу», что новое юридическое лицо уже создано. Формальности будут завершены в течение месяца-двух.

За время своего существования Фонд борьбы с коррупцией сделал множество резонансных расследований. Они всегда привлекают внимание и нередко удостаиваются ответа со стороны своих героев.

35 миллионов просмотров на платформе YouTube собрал фильм ФБК «Он вам не Димон», посвященный возможным коррупционным связям на тот момент председателя правительства Дмитрия Медведева. Это одно из самых громких расследований ФБК вышло в марте 2017 года, оно вывело на улицы тысячи людей в десятке российских городов. Московский митинг, как отмечают некоторые СМИ, стал крупнейшей акцией после протестов 2012 года. Сам Медведев назвал фильм «компотом», а Бизнесмен Алишер Усманов, также фигурировавший в расследовании, записал знаменитый ролик, заканчивающийся словами «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Не смог сдержать эмоции и фигурант еще одного расследования ФБК глава Росгвардии Виктор Золотов. После того, как Фонд написал о завышении цен при закупках продуктов для силового ведомства, Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него «сочную отбивную». Отреагировать на расследование был вынужден и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у которого ФБК увидели часы за несколько десятков миллионов рублей. Песков утверждает, что часы ему подарила супруга Татьяна Навка. А после расследования о бизнесе семьи теперь уже экс-прокурора Юрия Чайки Росреестр переименовал его сыновей – вместо их имен в реестре появились непроизносимые буквенно-числовые сочетания. Фонд также прославил шубохранилища бывшего главы РЖД Владимира Якунина, Настю Рыбку, отдыхавшую на яхте с олигархом Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько, и летающих на частном самолете собак экс-вице-премьера Игоря Шувалова.

Каждое расследование ФБК широко освещается прессой, они собирают миллионы просмотров на YouTube и регулярно становятся поводами для обращений в суд.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Спасем сад вместе! Культурная программа «Аптекарского огорода» на грани краха — сад остался без каких-либо средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем…

5 49 6 7827 19.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Они никому не нужны, им просто хочется жрать Лучший способ привлечь к себе внимание — это всевозможные провокации. Пошли угрозы не только мне, с заведением уголовных дел на Украине, но и российским журналистам, которые просто выполняют свою работу…

5 211 6 33641 07:01
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Донбасс: война продолжается Смена политики России — единственный реалистичный путь к миру, в котором не будут сбивать гражданские самолеты, не будут гибнуть люди…

5 82 6 13361 17.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Голосуй, не голосуй — всё равно выходит Путин Ситуация действительно хреновая и мне самому многое не нравится, но я против революций и майданов, я не хочу жить в эпоху перемен, я не хочу, чтобы страна трещала по швам и развалилась. А вы хотите?..

5 221 6 39357 15.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда Гагарин в далеком прошлом А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Они вообще есть?..

5 178 6 31586 13:03
Блоги

Борис Акунин писатель

Главное, что нужно знать о деле Юрия Дмитриева Затеян новый суд, причем идет он в закрытом режиме — это верный признак нечистой игры…

5 64 6 11932 14:02
Блоги

+ Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Люди требуют освободить губернатора края из московского СИЗО «Лефортово»...

5 260 6 50171 18.07
8читать ;смотреть
Блоги

+ Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Ксения Собчак о деле Ивана Сафронова Я выступаю против беспредела, мы должны следить за прозрачностью процесса…

5 35 6 7643 14.07
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Московский коммунизм-1980 и смерть Высоцкого Как будто люди пережили момент счастья, личного и общего одновременно, сближающий их и теперь. В 2020-м ничего не изменилось. Мне всегда было непонятно такое восприятие Олимпиады 80-го. Оно явно неслучайно, но чем вызвано?..

5 69 6 15302 13:43
Блоги

Юрий Дудь: Всем журналистам — свободной работы, а не репрессий Когда вы видите новости, что к журналистам приходят с обысками, выписывают огромные штрафы за неоскорбительную критику власти или бросают в СИЗО по подозрению в госизмене, неправильно воспринимать это как чужую проблему…

5 109 6 41662 13.07
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Лапша повара Путина Власти никак не поймут главного: не в Навальном дело. Недовольство и смута возникают не потому, что народ насмотрелся Навального в ютубе, а потому что народ насмотрелся на свою жизнь…

5 35 6 8198 17:16
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что делать в Хабаровске Пусть люди выберут своего кандидата, а Кремль учится работать с тем, кто будет избран. Все равно инструментов влияния и контроля достаточно…

5 28 6 6719 17.07
Новости

Российские военные отчитались о завершении испытаний вакцины от коронавируса Между тем агентство Блумберг утверждает, что отечественная элита имела доступ к препарату еще несколько месяцев назад…

5 22 6 5342
Новости

Алексей Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией Он напомнил, что на ФБК подали в суд Росгвардия, полиция, прокуратура, ГБУ Автомобильные дороги и даже московское метро…

5 29 6 7281
Интервью Интервью

Сергей Кравчук гость: Сергей Кравчук мэр Хабаровска

В последнее время мы наблюдаем одних и тех же людей, которые, приходя на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно. Они уже сегодня работают за деньги. Мы видим эти речевки, мы видим это поведение…

5 85 6 21953 17.07
#слушать 11:02 8читать $скачать 10.1 МБ
Блоги

+ В Москве прошла акция против поправок к Конституции В Москве прошла акция против поправок к Конституции По данным «ОВД-Инфо», задержано 147 человек…

5 280 6 74170 15.07
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией Он объясняет это арестом счетов организации и постоянными обысками и штрафами…

5 41 6 22498
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
У Фургала оказался настолько мощный лоб, что рикошеты от его лба полетели обратно в Кремль и даже повредили парочку башен…

5 46 6 119033 15.07
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать 11.4 МБ
Голосование

3290001
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 3 6 2876 19.07
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Заврались Одно из двух: или цифра в 26% — чудовищная ложь, или чудовищную правду об уровне реальной заболеваемости в стране власти скрывали все это время…

5 120 6 367545 16.07
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал №5: Кремль, протесты в Хабаровске, гражданская война Наповал №5: Кремль, протесты в Хабаровске, гражданская война Вечная проблема Российской власти — дикая самоуверенность, агрессивность и ощущение собственного «небожительства». К чему это приводит — видели все. И в 1917, и в 1991. Кажется, увидим снова…

5 95 6 167687 19.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8636790
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4561301

Сегодня в эфире