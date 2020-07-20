Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией. Политик объяснил это огромными выплатами по судебным искам. В частности, суд обязал ФБК, Навального и юриста фонда Любовь Соболь выплатить в общей сложности 88 миллионов рублей компенсации по иску компании «Московский школьник», предположительно связанной с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В компании сочли недостоверными сведения о массовом отравлении детей в московских школах и детских садах в декабре 2018 года. Этому было посвящено одно из расследований Фонда борьбы с коррупцией. Суд встал на сторону компании, — добавил Навальный.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил «Интерфаксу», что новое юридическое лицо уже создано. Формальности будут завершены в течение месяца-двух.

За время своего существования Фонд борьбы с коррупцией сделал множество резонансных расследований. Они всегда привлекают внимание и нередко удостаиваются ответа со стороны своих героев.

35 миллионов просмотров на платформе YouTube собрал фильм ФБК «Он вам не Димон», посвященный возможным коррупционным связям на тот момент председателя правительства Дмитрия Медведева. Это одно из самых громких расследований ФБК вышло в марте 2017 года, оно вывело на улицы тысячи людей в десятке российских городов. Московский митинг, как отмечают некоторые СМИ, стал крупнейшей акцией после протестов 2012 года. Сам Медведев назвал фильм «компотом», а Бизнесмен Алишер Усманов, также фигурировавший в расследовании, записал знаменитый ролик, заканчивающийся словами «Тьфу на тебя, Алексей Навальный». Не смог сдержать эмоции и фигурант еще одного расследования ФБК глава Росгвардии Виктор Золотов. После того, как Фонд написал о завышении цен при закупках продуктов для силового ведомства, Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него «сочную отбивную». Отреагировать на расследование был вынужден и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у которого ФБК увидели часы за несколько десятков миллионов рублей. Песков утверждает, что часы ему подарила супруга Татьяна Навка. А после расследования о бизнесе семьи теперь уже экс-прокурора Юрия Чайки Росреестр переименовал его сыновей – вместо их имен в реестре появились непроизносимые буквенно-числовые сочетания. Фонд также прославил шубохранилища бывшего главы РЖД Владимира Якунина, Настю Рыбку, отдыхавшую на яхте с олигархом Олегом Дерипаской и вице-премьером Сергеем Приходько, и летающих на частном самолете собак экс-вице-премьера Игоря Шувалова.

Каждое расследование ФБК широко освещается прессой, они собирают миллионы просмотров на YouTube и регулярно становятся поводами для обращений в суд.