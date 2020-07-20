Путин уволил Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия»

Президент Путин уволил хабаровского губернатора Сергея Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия». Временно исполняющим обязанности главы региона назначен депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев. Дегтярев сказал президенту, что готов немедленно вылететь в Хабаровский край и пообещал доложить о состоянии дел в регионе через месяц. По его мнению, одна из главных задач – борьба с коронавирусом.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что Дегтярев справится с поставленными задачами и это назначение укрепит влияние всей партии.

По мнению лидера ЛДПР, в ближайшие 2-3 года в Хабаровском крае «все показатели станут только лучше». «Я думаю, что все будет хорошо, мы надеемся на это. Лучше будет, когда наши члены партии окажутся во всех учреждениях и ведомствах, и на разных местах — это работа на избирателей. Я уверен, что через 2-34 года по Хабаровскому краю все показатели будут лучше. Должно быть движение, это наша задача, чтобы быть везде во всех регионах страны. Это и есть свободная политическая конкуренция», — отметил политик. Жириновский также добавил, что Дегтярев на данный момент является самым молодым губернатором. «Опыт у Михаила Дегтярева есть, здоровье есть, мастер спорта, многодетный отец. Он готов работать. Он со всем справится, он самый молодой губернатор в нашей стране на сегодняшний день – ему 39 лет. Умеет выступать, у него все показатели руководителя на высоком уровне», – отметил он. Жириновский добавил, что ЛДПР продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора Сергея Фургала.

Михаил Дегтярев пришел в политику из прокремлевских молодежных движений. В 20 лет, еще студентом аэрокосмического университета в Самаре, он возглавил городское движение «Идущие вместе», затем вступил в движение «Молодежное Единство». В возрасте 22-х лет вступил в «Единую Россию» и в том же году был избран депутатом Самарской городской думы. А всего через пару лет сменил партию – вступил в ЛДПР и стал одним из помощников лидера партии Владимира Жириновского. Вскоре Михаил Детярев прошел в областную думу по партийному списку, который возглавлял Жириновский. Затем аналогичным образом оказался в Госдуме, когда ему было 30 лет. В 2013 году Дегтярев участвовал от ЛДПР в выборах мэра Москвы. Основатель ФБК Алексей Навальный тогда стал вторым с результатом 27%. Дегтярев оказался на пятом месте из шести – он набрал меньше 3% голосов. В 2018 году он вновь стал на выборах формальным соперником Сергея Собянина и набрал уже почти 7%. Когда Дегтярев попал в Госдуму, то отдался законотворчеству уже на федеральном уровне. Его инициативы часто попадали в СМИ, что неудивительно. Например, он заявлял, что в Госдуме готовят поправки в закон «О донорстве», согласно которым в группу риска будут включены люди с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а при сдаче крови обязательным станет вопрос, является ли человек гомосексуалом. Вместе с коллегами по партии Дегтярев предлагал заменить государственный гимн на «Боже, царя храни». Он вносил законопроект об обязательном подтверждении личности для пользователей соцсетей. Наконец, предлагал ввести ГОСТ на Деда Мороза и Снегурочку, чтобы сохранить «правильный» образ персонажей, и стал автором законопроекта о запрете в России долларов. В 2016 году Дегтярев возглавил думский комитет по спорту и в этой должности много комментировал допинговые скандалы вокруг наших спортсменов. А в этом году защитил диссертацию в РАНХигС на тему «Зарубежный опыт административно-правового регулирования антидопинговых мер в спорте».

По мнению независимого политолога Дмитрия Орешкина, решение Кремля о назначении врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева предсказуемо, и это компромисс для власти, но не для хабаровчан. Такое мнение он высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Попытка поменять губернатора на другого ЛДПРовца была предсказуемой и давно просчитывалась. Другой вопрос — сработает ли она. Ведь протесты были связаны с тем, что арестовали не члена ЛДПР, а Сергея Фургала. И когда вместо одного человека присылают другого, да еще из Москвы, что вызывает еще большее раздражение хабаровчан. Удовлетворения я думаю, что это не принесет», — сказал политолог. По мнению Орешкина, Кремль стремится к контролю за регионом, а не к уважению и симпатии избирателей. «Этот выбор исходит из другого, именно искреннего презрения к избирателям, которые никуда не денутся, им теперь объяснят, что был один ЛДПРовец, теперь другой — все по-честному, и тема для протестов исчерпана. С точки зрения Кремля — это компромисс, а с точки зрения сторонников Фургала — это пренебрежение сутью проблемы. Суть же не в том, к какой партии принадлежит Фургал, а суть в том, что человека.



В Центризбиркоме уже сообщили, что досрочные выборы губернатора Хабаровского края пройдут в сентябре 2021 года.