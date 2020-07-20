Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП с участием Ефремова

Столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Материалы будут направлены в Пресненский суд для рассмотрения по существу, сообщила «Интерфаксу» представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова. По ее словам, Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

В свою очередь, адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил ТАСС, что судебный процесс над актером начнется в начале августа. По его словами, родственники погибшего Сергея Захарова готовят гражданские иски.