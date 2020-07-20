Жириновский продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора Хабаровского края Фургала

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжит добиваться снятия обвинений с бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Он выразил надежду, что назначенный сегодня врио губернатора депутат от ЛДПР Михаил Дегтярев оправдает возложенную на него ответственность и сохранит на посту главы региона «все хорошее, что было при Фургале». В этом, по мнению Жириновского, должно помочь краевое заксобрание, сформированное в большинстве из представителей ЛДПР.

Ранее сегодня президент Владимир Путин освободил Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств, от должности губернатора с формулировкой «утрата доверия» и назначил Михаила Дегтярева временно исполняющим обязанности главы региона.