Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на 20 суток Евгения Мусина, который участвовал в акции на Невском проспекте против поправок в Конституции. Дело второй участницы акции рассмотрят сегодня.

Активист Евгений Мусин получил 20 суток ареста за то, что перекрыл движение на Невском проспекте баннером с надписью «Меняй власть, а не конституцию». Суд над второй участницей акции пройдёт сегодня. Отметим, что во время суда Мусину стало плохо. Портал «УВД-инфо» сообщает, что активист связывает это с обедом, которым его накормили в отделении. После заседания Мусина отправили в больницу. Тем временем в Гатчине суд должен избрать меру пресечения для участника акции в поддержку крымских татар, которого обвиняют в применении насилия против полицейского. На видеозаписи инцидента, её публикует портал «Медиазона», видно, что полицейский тянет за руку активиста, который другой рукой держит флаг. Мужчина падает, и древко флага задевает кепку, которая слетает с головы полицейского. Уголовное дело возбудил Следственный комитет. Участники пикета в поддержку Милы Земцовой, которую задержали в Москве, тоже покинули отдел полиции. Им выписали протоколы о нарушении режима «самоизоляции».

Всего на акциях протеста в Петербурге и Ленобласти в эти выходные.