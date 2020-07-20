Алексей Навальный объявил о закрытии Фонда борьбы с коррупцией

Такое решение принято из-за проигранного иска на 88 миллионов рублей от компании «Московский школьник». В своем блоге политик пояснил, что сумма огромная, и он даже не видит смысла ее собирать. «До конца путинской власти придется жить с заблокированными счетами», — написал Навальный. Он отметил, что « ФБК – это не офис и не бумажка из Минюста, Это – люди». Они собираются перейти на другое юрлицо.

ФБК в начале прошлого года выпустил расследование, где обвинил комбинат питания «Конкорд», принадлежавший бизнесмену Евгению Пригожину во вспышке дизентирии в московских детских садах и школах в декабре 2018-го.