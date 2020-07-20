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17:02, 20 июля 2020

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев назначен исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев назначен исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края. Эту должность ему предложил в ходе видеоконференции президент Владимир Путин

Президент также подписал указ о снятии с должности нынешнего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах. Своей вины он не признает. После задержания Фургала в регионе ежедневно проходят массовые акции в его поддержку.



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